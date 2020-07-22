Госдума в третьем чтении приравняла отчуждение территорий РФ к экстремизму

22.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.

Данный документ предусматривает, что экстремистской деятельностью будет считаться нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законопроект содержит правовой механизм, обеспечивающий реализацию конституционных положений о том, что Россия защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все попытки посягать на территорию, отчуждения территории, будут признаваться экстремистской деятельностью со всеми вытекающими последствиями для виновных лиц.

Законопроект полностью подготовлен для принятия в третьем чтении, прошёл все экспертизы, просьба поддержать и проголосовать», – объявил депутат от «Единой России» Василий Пискарёв, представляя документ.

Однако не всем данный законопроект показался безупречным.

«В законопроекте меняются слова «целостность РФ» на «территориальную целостность РФ, за исключением…», и здесь основной вопрос, – заявил депутат КПРФ Алексей Куринный. – За исключением делимитации, демаркации и редемаркации. То есть, если вы призываете отдать Японии Курилы, значит вы экстремист, а если вы призываете передать Курилы в рамках заключения международного договора, как это уже было неоднократно, значит вы не экстремист, вы государственный деятель».

«Единственным механизмом в данном случае и препятствием к отчуждению территорий в рамках делимитации становится парламент РФ, на который, к сожалению, надежды нет. Можно вспомнить 2011 год и переданные 86 тысяч кв. километров Норвегии – решение принималось в этом зале, можно вспомнить пенсионную реформу, которую до сих пор помнят наши граждане и костерят парламент РФ, может правильно делают. Поэтому механизм, который сегодня предлагается, он не абсолютный», – добавил зюгановец.

В защиту законопроекта выступил депутат «Единой России» Павел Крашенинников.

«Мы можем очень много приводить примеры из нашей истории, когда действительно отчуждалась наша территория. Это происходило и в советское время, и в российское время совсем недавно, и в период Российской Империи. Эта норма как раз это запрещает. Что касается истории с делимитацией, демаркацией и редемаркацией – это технические вопросы. Я говорю это всё одному человеку, а все мы, конечно же, этот закон поддерживаем», – объяснил Крашенинников.

В результате Госдума в третьем чтении поддержала законопроект 391 голосом, два депутата воздержались.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в ходе обсуждения документа отмечалось, что с принятием закона к экстремизму будет приравниваться в том числе и заявления об «украинском» Крыме.