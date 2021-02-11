Подпишись на рассылку
11.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, нацизм, Политика, Россия
Просмотров:

Госдума вернула запущенный Западом бумеранг


Принятие Госдумой РФ в первом чтении поправок об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма стало ответом на попытки ряда стран западного блока поставить Россию на одну доску с гитлеровцами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, давая оценку вчерашнему голосованию в российском парламенте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он признал, что историки в любой стране, как правило, не в восторге от того, что государство криминализирует те или иные способы интерпретации прошлого. Но при этом собеседник издания заметил, что такой тренд начался не сейчас и не в России.

«Лидерами здесь являются Израиль, давно установивший ответственность за отрицание холокоста, а также страны Западной и Восточной Европы. Эта практика признана и ЕСПЧ», – говорит Рудаков.

По его словам, Россия встала на этот путь, когда «попытки поставить нашу страну на одну доску с гитлеровской Германией приобрели систематический характер».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть