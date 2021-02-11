Госдума вернула запущенный Западом бумеранг

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Принятие Госдумой РФ в первом чтении поправок об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма стало ответом на попытки ряда стран западного блока поставить Россию на одну доску с гитлеровцами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, давая оценку вчерашнему голосованию в российском парламенте.

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Он признал, что историки в любой стране, как правило, не в восторге от того, что государство криминализирует те или иные способы интерпретации прошлого. Но при этом собеседник издания заметил, что такой тренд начался не сейчас и не в России.

«Лидерами здесь являются Израиль, давно установивший ответственность за отрицание холокоста, а также страны Западной и Восточной Европы. Эта практика признана и ЕСПЧ», – говорит Рудаков.

По его словам, Россия встала на этот путь, когда «попытки поставить нашу страну на одну доску с гитлеровской Германией приобрели систематический характер».