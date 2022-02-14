Госдума завтра определится, быть ли немедленному признанию ЛДНР

14.02.2022  16:19 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Завтра на заседании Госдумы будет решено, признавать ли ЛДНР немедленно, или дождаться выводов от МИД и других правительственных структур.

Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Государственной Думы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Завтра на заседании Госдумы будет решено, признавать ли ЛДНР немедленно, или дождаться выводов от...

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«На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе.

Разница в них заключается в следующем.

Первое — незамедлительно после принятия направляется Президенту.

Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.

Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов.

Вопрос исключительно важный и ответственный.

Вашингтон нагнетает напряжённость, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договорённости. Всё это несёт угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР», – говорится в заявлении Володина.

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