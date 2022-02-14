Госдума завтра определится, быть ли немедленному признанию ЛДНР
Завтра на заседании Госдумы будет решено, признавать ли ЛДНР немедленно, или дождаться выводов от МИД и других правительственных структур.
Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Государственной Думы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе.
Разница в них заключается в следующем.
Первое — незамедлительно после принятия направляется Президенту.
Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.
Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов.
Вопрос исключительно важный и ответственный.
Вашингтон нагнетает напряжённость, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договорённости. Всё это несёт угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР», – говорится в заявлении Володина.
Спасибо!
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