Госдума завтра определится, быть ли немедленному признанию ЛДНР

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Новости Украины

Завтра на заседании Госдумы будет решено, признавать ли ЛДНР немедленно, или дождаться выводов от МИД и других правительственных структур.

Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Государственной Думы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе. Разница в них заключается в следующем. Первое — незамедлительно после принятия направляется Президенту. Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению. Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов. Вопрос исключительно важный и ответственный. Вашингтон нагнетает напряжённость, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договорённости. Всё это несёт угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР», – говорится в заявлении Володина.