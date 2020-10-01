Госдумский единоросс заявил, что цель Пашиняна – окончательный разрыв с Россией

01.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Армении Никол Пашинян является проамериканским ставленником, который назначен ради окончательного развала СССР и разрушения отношений с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Национальный Курс» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев открыто заявил, что Пашинян – это соросовский холуй. А когда мы говорили, что Пашинян проамериканский, нам не верили, но Алиев это подтвердил, да и это все знали.

А нам рассказывали про Армению, что там был народный президент Пашинян, такой себе Степан Разин вместе с Емельяном Пугачёвым пришли и стали президентом Армении», – отметил он.

Также депутат подчеркнул, что задача, которую американцы поставили Пашиняну – это окончательный развал СССР и разрыв отношений с Россией.

«Вам уже в глаза все говорят, что это просто соросовская шавка. Его задача сделать так, чтобы продолжить развал Советского Союза и разорвать связи с Россией, хотя Армения просто не выживет, потому что она полностью окружена врагами государства.

Тем не менее, американцы это продвигают, и сейчас уже четыре дня идёт война, а Пашинян даже не подумал обращаться в ОДКБ или к Путину, потому что «понимает кошка, чьё мясо съела», – заключил Фёдоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что для того, чтобы Россия оказала помощь Армении в ситуации с Нагорным Карабахом, Еревану следует прекратить проамериканскую политику.