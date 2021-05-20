Госизмена за «вагнеровцев» светит и Порошенко, и Зеленскому – эксперты

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Действия нынешнего и предыдущего президентов Украины одинаково указывают на их причастность к срыву «спецоперации по вагнеровцам».

Об этом говорили участники эфира украинского «4 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предыдущий президент с трибуны Верховной рады сделал сомнительное дело, он озвучил, дезавуировал создание этой операции ещё в свою каденцию. Это для меня было близко к шоку, потому что это заявление можно рассматривать как государственную измену, потому что спецоперация, по сути, секретна. Зачем это было озвучено с трибуны, я не знаю», – обратил внимание депутат Верховной рады Сергей Магера.

В свою очередь, украинский политтехнолог Юрий Подорожний усмотрел «зраду» и в действиях «слуг народа», которые вчера провалили голосование за создание ВСК по делу «вагнеровцев».

«Я очень доволен, что не создали первую ВСК, а создали вторую ВСК, и скажу, почему доволен. Если до этого у меня как у рядового украинца были вопросы – а может Ермак (глава офиса президента Украины – ред.) прав? И правда там ничего не было с этими вагнеровцами, и плохие – Порошенко, Медведчук и сатана объединились и обвинили кого-то, в том, что существовала эта проблема? То сегодня, после этого голосования абсолютно очевидным становится для каждого человека без расследования, без проведения каких-то следственных сложных действий, сегодня становится очевидным, что ничего расследовать по вагнеровцам власть не собирается. Это первый вопрос. И у кого-то там всё-таки рыло в пушку, и в пушку конкретном», – сказал политтехнолог.

«Что касается второй позиции (принятие постановления по ВСК в редакции «слуг народа» – ред.), то было и до сих пор понятно, что вся эта атака на Медведчука – это в конечном итоге атака на Порошенко. Не может сегодня Зеленский атаковать прямо Порошенко по разным причинам», – добавил Подорожний.