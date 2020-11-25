Госмедиадеятель Северной Македонии назвал глав МИД Болгарии и Греции «сучками» – и был уволен

25.11.2020, Скопье, Алексей Топоров

Правительство Северной Македонии не оценило патриотизма председателя Наблюдательного совета государственного Македонского информационного агентства Зорана Иванова назвавшего главу МИД Болгарии Екатерину Захариеву и ее экс-коллегу из Греции Дору Бакоянни «фригидными сучками».

Подобных эмоций дамы удостоились за то, что Болгария в 2020 заблокировала интеграцию Северной Македонии в ЕС, а Греция в 2008 – в НАТО.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Пятому каналу Иванов пытался объяснить свою эмоциональное заявление тем, что Захариева заявила македонцам «вы – искусственная нация».

«Видя такое отношение, я и дал соответствующий комментарий, – заявил отставленный председатель Наблюдательного совета Македонского информационного агентства. – Нет более яркого примера языка ненависти, чем тот, когда кто-то отрицает ваше право на существование. Я просто в неправильной форме поддержал принципиальную позицию нашего правительства. При этом правительство не ошиблось, уволив меня, поскольку своим высказыванием я нарушил кодекс госслужащего».

Напомним, что Болгария недавно заблокировала начало процесса переговоров об интеграции Северной Македонии с ЕС из-за того, что македонская сторона не намерена отказываться от собственной идентичности, языка, а также общих с болгарами исторических героев. При этом София настаивает на том, что македонцы обязаны признать себя частью болгарского народа, что верно исторически, но не соответствует самоощущению большинства северомакедонских славян.

Ранее Греция блокировала вступление тогда еще Македонии в НАТО, отстаивая утверждение, что македонцы могут быть только эллинами, однако в 2018 году вопреки желанию большинства населения страны, премьер-майданщик Зоран Заев и его греческий коллега –левак Алексис Ципрас, также не подержанный в этом вопросе своим народом, подписали компромиссное Преспанское соглашение, после которого Македония была переименована в Северную Македонию (в противовес греческим Восточной Македонии и Фракии, Центральной и Западной Македониям, населенными двумя миллионами греков, называющих себя македонцами), что открыло ей дорогу в альянс, к которому она присоединилась в начале текущего года.

Скандал снова поднял тему языка вражды в отношении Болгарии в македонских СМИ. Хотя, на самом деле, Болгария присутствует в негативном ключе в основном в некоторых комментариях ведущих СМИ (и слова Иванова были адресованы в социальных сетях), тон против Болгарии ухудшается с тех пор, как Болгария отозвала условие, установленное год назад для реального начала переговоров Северной Македонии с ЕС.