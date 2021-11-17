Госсекретарь США пригрозил Республике Сербской санкциями

Открытое письмо трем членам Президиума Боснии и Герцеговины написал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Текст письма был опубликован в сараевской газете Oslobodjenje, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как свидетель подписания Дейтонского мирного соглашения Соединенные Штаты вновь заявляют, что действия по одностороннему выходу из государственных институтов или любые другие попытки дестабилизировать Дейтонское соглашение будут сопряжены с соответствующими мерами, включая рассмотрение санкций», – заявил в своем письме Блинкен.

И, несмотря на то, что его послание было адресовано сразу бошнякскому члену Президиума БиГ Шефику Джаферовичу, хорватскому – Желько Комшичу и сербскому – Милораду Додику, было понятно, что его адресатом является именно лидер боснийских сербов, поскольку РС объявила бойкот боснийским органам власти после введения уголовной ответственности за публичное отрицание мифического «геноцида в Сребренице».

«Шаги, направленные на подрыв институтов БиГ, поставят под угрозу не только европейскую перспективу БиГ, но также стабильность и гарантии, необходимые для восстановления экономики и иностранных инвестиций. Требуется возвращение за стол переговоров, участие в принятии решений и приверженность достижению консенсуса, необходимого для развития этой страны. Стабильность и процветание требует сотрудничества всех трех составляющих народов, то есть Республики Сербской и Федерации, чтобы добиться равных прав для всех граждан», – написал Блинкен.