Госсовет Турции решил судьбу православной святыни на свой лад

02.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В течение чуть более семнадцати минут Госсовет Турции делал вид, что решает – превратить ли ромейский (византийский) собор святой Софии в мечеть, как того хочет президент Реджеп Тайп Эрдоган, или оставить его в статусе музея. Хотя, по всей видимости, вопрос уже решен.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заседание Госсовета по Святой Софии прошло сегодня рано утром. Сторона защиты позиции неоосманиста Эрдогана выдвинула следующий аргумент: «Айя-София (так собор стал называться после захвата Константинополя османами, превратившими его в мечеть – ред.) была собственностью султана Фатиха Мехмета II, который передал её вакуфу (религиозному сообществу – ред.). Согласно турецким законам Кабмин не может принимать решения в отношении собственности вакуфа. Потому решение Кабмина от 1934 года незаконно и его необходимо отменить».

В свою очередь, прокурор Госсовета сделал акцент на том, что в 1934 году режим Ататюрка, принимая решение о превращении святой Софии из мечети в музей, опирался на законодательство, следовательно, обратное решение может принять Совет министров.

Судьи Госсовета высказались в духе, что указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Эрдоган обладает полномочиями ответным указом изменить статус культового сооружения. Свое окончательное решение Госсовет должен опубликовать в течение ближайших пятнадцати дней, однако каким оно будет, уже сейчас мало кто сомневается.

Против возвращения собору святой Софии статуса мечети выступали греческие церкви (в последнюю очередь в том же духе высказался и полностью зависимый от руководства Турции Вселенский патриарх Варфоломей, давший томос раскольничьей ПЦУ, и долгое время боявшийся сказать хоть слово в защиту ромейско-греческой православной святыни), РПЦ. А также Госсекретарь США Майк Помпео, опасающийся, что этот вопрос обострит и без того напряженные греческо-турецкие взаимотношения внутри НАТО.

«Когда президент США Трамп объявляет Иерусалим столицей Израиля, а Голанские высоты – территорией Израиля, Турция дает соответствующий ответ как временный председатель Организации исламского сотрудничества», – парировал на критику извне Эрдоган, заявив, что ситуация со святой Софией является исключительно внутренним делом Турции.

О серьезности намерений нынешней турецкой власти свидетельствует и тот факт, что в этом году во время торжеств в честь очередной годовщины захвата турками Константинополя убежденный неоосманист Эрдоган лично прочитал в стенах православного собора «победную» суру «Корана» – «Аль-Фатих».

После захвата в 1453 году Константинополя османы переделали собор святой Софии в мечеть, пристроив к нему минареты, контрфорсы и изменив внутренний интерьер храма. Когда в начале прошлого века к власти в Турции пришел идеолог турецкого национализма Кемаль Ататюрк, довольно прохладно относившийся к религии, то при его правлении в 1935 году собор получил статус музея, благодаря чему удалось частично восстановить его первоначальный вид, в частности, очистив от штукатурки фрески ромейской эпохи.