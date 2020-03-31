Гостиница бывшего украинского министра в Крыму преподнесла неприятный сюрприз

31.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

С неприятным сюрпризом столкнулись постояльцы курортного комплекса «Аквамарин» в Севастополе, принадлежащего бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву.

На днях отель был закрыт на карантин после того, как там обнаружили постояльца с коронавирусом. В вынужденной изоляции оказались и другие гости, причем, им пришлось оплатить продление пребывания в номерах на 14 дней, пусть и со скидкой. Об этом сообщает телеканал «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди были вынуждены оставаться в гостинице из-за двухнедельного карантина, согласно которому они не имеют права покидать комплекс.

По данным постояльцев они с трудом «выбили» себе хозяйственное мыло, чтобы постирать белье, а горничные отказывались убирать номера, опасаясь, что среди изолированных могут быть инфиированные.

«Кормили один день, но сейчас почему-то убрали кормежку. А так нам еду привозит знакомый, мы ему денежку скидываем», – рассказал журналистам постоялец по имени Денис.

После того, как скандал получил резонанс в прессе, администрация «Аквамарина» пошла навстречу клиентам и согласилась взять с них 50% от стоимости номеров, что все равно составляет немалую сумму, учитывая две недели вынужденного «отдыха».