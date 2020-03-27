Коронавирус добрался до Севастополя: Пал отель экс-министра обороны Украины

27.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе, который на протяжении последних дней рапортовал об отсутствии выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в отличие от соседнего Крыма, присоединился к печальной статистике – в городе подтвержден диагноз Covid-19 у пяти человек.

Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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Сейчас они госпитализированы в инфекционку в отдельные боксы. «Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное. К сожалению, эти люди не сообщили о себе, и их выявили работники штаба», – сказал чиновник.

Один из случаев заболевания выявлен в гостинице «Аквамарин», которая входит в бизнес-группу экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Власти призвали людей, отдыхавших в отеле с 17 марта, сообщить о себе по телефону «горячей линии». Собственнику выдана рекомендация закрыть гостиницу на карантин.