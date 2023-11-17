Государственное телевидение Черногории отметилось эталонной русофобией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе интервью с послом Украины в Черногории госканал балканской страны RTCG щедро сыпал антироссийскими штампами.

Об этом сообщает портал сербской общины Черногории In4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Сербское СМИ Черногории отмечает, что интервью с послом Украины Олегом Герасименко, показанное главным государственным телеканалом RTCG, «то есть государственной службой, финансируемой из народных денег, является эталонной презентацией колониального статуса и унижения собственного народа». Причем народа, который исторически, будучи частью сербского этноса, традиционно поддерживал добрые связи с Россией.

«Как вы оцениваете злокачественное влияние России в Черногории?», «Мы уже долгое время являемся свидетелями вооруженной агрессии России против Украины. Мирное население страдает, города разрушаются. Какова сейчас ситуация в вашей стране?»- такие вопросы задавались Герасименко в ходе беседы.

Он отвечал:

«Режим Путина в России — это самое отвратительное зло, которое мир видел со времен окончания Второй мировой войны. Российская агрессия против Украины была очень сознательным выбором Кремля. Путин и его окружение должны предстать перед судом за свои преступления. Российская армия должна покинуть территорию Украины, а власти Российской Федерации должны сосредоточиться на решении проблем собственного народа, а не нести смерть и разрушать нормальную жизнь своих соседей».

Кроме того, дипломат отметил, что Украина благодарна всем своим партнерам и союзникам за всестороннюю помощь – военную, техническую, экономическую, гуманитарную. Среди таких стран он, естественно, назвал и «братскую Черногорию», которая в 2022 году направила на помощь Украине целых 11% своего военного бюджета.

«Это способствовало повышению обороноспособности Украины, и мы высоко ценим такой факт. Учитывая дальнейшее развитие боевых действий на фронте, Украина по-прежнему будет нуждаться в постоянной военной поддержке со стороны своих партнеров…. Как свидетельствуют результаты нескольких последних социологических опросов, российская пропаганда находит множество активных откликов в Черногории, и часть черногорского общества, хотя и гораздо меньшая, открыто поддерживает российскую агрессию и российские преступления. Конечно, большую роль здесь играют черногорско-российские исторические связи и зачастую слишком эмоциональное и слишком мало рациональное восприятие России как «большого православного брата и защитника». А Россия хорошо умеет манипулировать эмоциями. И не только в этом регионе», – заявил посол Украины.

Кроме того, он беззастенчиво врал в эфире государственного телевидения Черногории о том, что православные храмы были в числе основных целей российской армии, а на временно оккупированных территориях Украины россияне часто превращают их в склады и другие военные объекты .

На сегодняшний день в Сербском мире Черногория выполняет своего рода лайт-версию Украины (треш-версией можно назвать Хорватию). Страна населена этническими сербами, которые в силу исторических причин несколько столетий жили отдельно от оккупированной турками Сербии.

Во время правления югославских коммунистов в республике насаждалась искусственная черногорская идентичность, что впоследствии привело к ее отделению от Сербии и дрейфу в сторону Запада – Черногория является членом НАТО.

Были попытки как и на Украине насадить там неканоническую «Черногорскую православную церковь», которые не увенчались успехом – в ответ на это местное население ответило массовыми крестными ходами протеста. После чего западные кураторы Подгорицы сменили тактику, был смещен многолетний черногорский диктатор-националист Мило Джуканович.

Вместо него уже второй раз в стране побеждают прозападные либеральные силы с более миролюбивой риторикой. Так новый президент страны Яков Милатович недавно назвал себя «сербоязычным черногорцем», несмотря на то, что на самом деле так называемый «черногорский язык» является таким же искусственным новоделом, как и украинский.