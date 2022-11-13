«Готовим бомбоубежища еврообразца» – во Львове рекомендуют прислушаться к словам Медведева

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Украине в нынешнем противостоянии с Россией уже необходимо перестраивать доставшуюся в наследство от СССР систему катакомб в современные бомбоубежища европейского образца.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не открою ничего нового, что у русских действительно ещё есть широкий арсенал средств, и у них, очевидно, нет намерения от него отказываться, поэтому нам нужно системно наращивать наши возможности в противовоздушной и противоракетной обороне, нужно повышать стойкость систем управления, повышать защищённость наших городов. Речь идёт уже о том, что сейчас, поскольку в долгосрочном периоде эта угроза может сохраняться, нам нужно подумать о строительстве новых укрытий для гражданского населения. Почему сейчас могут строиться и открываться новые торговые центры, а нельзя таким же образом строить бомбоубежища европейского образца? А не приспосабливать, переоборудовать эти советские уроды, которые у нас до сих пор являются укрытиями для населения, со всеми известными условиями проживания и соответствующим комфортом, и безопасностью. На самом деле к таким сигналам Медведева нужно относиться без всякой иронии, без сарказма», – сказал Михальчишин.

Он призвал к пониманию, что данная угроза имеет долгосрочный характер, поскольку Украине пока нечем ответить.

«Я хотел бы, чтобы мы не пренебрегали в оценках и понимали, что эту угрозу быстро нивелировать без ударов по территории агрессора, чего сейчас нет возможности сделать по известным причинам, мы не можем игнорировать угрозу нашим городам. Она сохраняется, и будет расти», – объяснил нацист.