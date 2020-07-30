«Готовится к захвату мира» – в Киеве хотят разорвать отношения с Китаем

30.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что украинская экономика терпит наибольшие убытки в торговле с Китаем, президент Владимир Зеленский продолжает фактически лоббировать интересы Пекина.

Об этом в эфире YouTube-канале «UkrLife.TV» директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может на Украине и растёт такими бешеными темпами заболевания этим так называемым коронавирусом, поскольку сейчас Зеленский опять призвал покупать как можно больше китайских товаров, брать от них гуманитарную помощь.

Зеленский так радовался, когда всё время встречал китайские гуманитарные поставки, он же лично встречал их. Помните прилёт самолёта «Руслан» с их продукцией, потом пришёл огромный поезд с Китая по этому так называемому «Один пояс, один путь». Радовался, что всего за две недели такой огромный поезд пришёл.

Зеленский поставил МИДу условия, чтобы он снял визовый режим с Китая и Индии, чтобы они сюда приезжали. То есть он проповедует как можно большее развития отношений с Китаем и как можно больший товарообмен, хотя с ними сегодня самый большой дефицит торговли, мы торгуем с самым большим убытком именно с Китаем. То есть Зеленский сегодня фактически выступает как апологет коммунистического Китая и развивает с ним торговых отношений», – возмутился эксперт.

Он отметил, что Китай – «коммунистический монстр», планирующий к 2049 году якобы захватить весь мир, что, дескать, подтверждает объявленная Дональдом Трампом экономическая война.

«Тогда возникает вопрос, если это в самом деле биологическое оружие, если это в самом деле спецоперация по заражению выведенным биологическим инструментом как можно большего населения, как можно большее количество стран, если это метод конкурентной борьбы. Надо же знать простую вещь – что к 2049 году коммунистическая партия Китая поставила цель по сути захватить весь мир, стать главным государством во всем мире, к столетию коммунистической так называемой революции Мао Цзэдуна.

Ну хоть бы почитали цели того, что делает сегодня Китай, почитали какая была схватка на индийской границе, когда китайцы захватывали часть индийской территории, как они убивали этих пограничных индусов, что там они их убивали палками с гвоздями, это было зверство.

Не надо думать, что Китай такой правильный, ласковый, белый и пушистый. Это на сегодняшний день коммунистический монстр, который проводит очень опасную комплексную политику, и то, почему сегодня США, Трамп, Помпео и другие лидеры так жестко взялись за Китай, должно нас всех не просто насторожить, а это должно нам показать, какие угрозы исходят сегодня от этого коммунистического имперского государства», – подчеркнул Соскин