«Готовится обходной удар. Донецку пока остается только терпеть» – военкор

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Новости Украины

Варварские обстрелы Донецка со стороны ВСУ ведутся для того, чтобы остановить или ослабить наступление на украинские позиции с тыла.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там, где я был, разумеется, никто в здравом уме не будет наступать на эти бетонные бункера. Причем, как мне сказали: «Это ты видишь только первую линию обороны, а там дальше, на холме – тоже все забетонировано, там у них – пулеметные точки. Мы – в низине». Их обойдут. Сейчас мой батальон начинает наступление на Угледар. Там ведут доразведку. Давят со стороны ЛНР. Тоже наши. Получается, да, большой котел. И слава богу. Сообразили, что действительно, не нужно ломиться в эти укрепрайоны, которые они восемь лет готовили. Это – без дураков и без шуток», – сказал Стешин.

Он объяснил, что шквальный огонь по Донецку со стороны ВСУ обусловлен тем, что украинская сторона пытается отвлечь наступающие на других участках силы.

«Противник почему долбит по Донецку? Он хочет заставить нас снять с фронта средства ПВО, контрбатарейной борьбы и перебросить их в город, ослабить на них давление, потому что они там воют, они головы поднять не могут. Наши подавляют сразу же любую артиллерийскую активность. Им важно наши силы размыть. Нам же, труженикам тыла, остается только терпеть. Сегодня девочка погибла в Донецке. Да вообще с утра долбили по городу. Сижу же, все слышу. В воскресение писал заметку и просто под стол залез. Прямо над домом ПВО сработало, сбило что-то летящее. Надо понимать, что когда ПВО попадает во что-то летящее, оно не дезинтегрирует его в молекулы, оно просто сбивает. Когда я оказался в Донецке весной, и «Точку У» сбили над Университетской, у неё была кассетная боевая часть, и часть кассет сработала. Там все прилегающие улицы на сто метров. Можно было идти сто метров вдоль витрин, издырявленных шариками, поражающими элементами. Объективно – её сбили, двигательный отсек с рулями валялся возле памятника Шевченко. Я-то под столом спрятался, но он стеклянный, смысла в этом большого не было», – сказал военкор.