«Говорит по американским методичкам» – Фёдоров обвинил Жириновского в работе на ЦРУ

22.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Публичные признания лидера ЛДПР Владимира Жириновского и политолога Сергея Михеева в том, что они проходили обучение на Западе, свидетельствуют, что закон об иноагентах работает исправно.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот фактор (закон об иноагентах – прим. ред.) является важным, и он работает. И некоторые, как Михеев или Жириновский, начинают заранее говорить: «Да, если на меня будут показания, я действительно брал деньги у Америки или Европы. Но я стойко деньги взял, потратил их на себя, но шпионом не стал».

Можете оба сходить в американское посольство, у них опять открыли выдачу денег тем, кто проходил, можете ещё взять «на халяву» американские денежки, на политику. Они своих агентов не бросают, а берут на пожизненное содержание», – сказал он.

Также Евгений Фёдоров отметил, Владимир Жириновский признался, что проходил обучение на Западе для того, чтобы в будущем избежать уголовной ответственности.

«Дав такое заявление, Жириновскому как минимум пять лет уже не светит. Потому что он скажет в суде: «Да вот, я предъявляю, я всё говорил в публичном пространстве». И обратите внимание, у него абсолютно такой же язык, как у Михеева. Видно, писал один американский адвокат. И оба не сказали – взяли ли деньги. Ведь по закону не важно, что там Жириновскому поставили, как он ответил на вопросы, что он думал на этот счёт. Там вопрос в другом – к кассе подходил, деньги брал у американцев, или у НАТО, куда он там ездил. В Германию, но немецкая программа – это программа ЦРУ. Германия в оккупации, там американские войска и всем управляют службы ЦРУ», – резюмировал депутат.