«Говорит великий Львов»: Украина превращается в Малороссию

28.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Уже через месяц президентства Владимира Зеленского стало очевидно, что в стране якобы происходит стремительный реванш пророссийских сил.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-нардеп от националистической партии «Свобода» и бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Динамика действительно набирает обороты. Если традиционно принято говорить о ста днях для оценки любой новоизбранной власти, президентской ли, парламентской ли, местной ли, то уже за треть этого срока мы видим чёткие тенденции. И по тенденциям мы можем уже проектировать будущее. Да, они – правда – спешат. Спешат, потому что имеем дело не только с реваншем, возвращением бывших, а это полноценное гибридное наступление России.

И только руками вчерашних регионалов, вчерашних так называемых демократов – за ними стоит Россия, и это понятно. Это и российские спецслужбы, и российский бизнес, и российский капитал, и российские информационные активы гибридной войны стоят за этим процессом», – сказал националист.

Также он заметил, что команда Зеленского не имеет чёткой идеологии, поэтому наполняется «украинофобией».

«Без истории политика гибридного наступления на Украину не строится. Если у нас за спиной есть Бандера и Шухевич, к ним может быть какое-угодно отношение каждого из граждан Украины, для нас они однозначно герои, но это украинцы. А вот Жуков и Ватутин – это не украинцы, они тут никогда не жили, сюда пришли в рядах оккупационной армии и принесли сюда террор, голод, страх и боль. В этом и разница двух наших мировозренческих идеологических концепций.

А команда Зеленского собственной идеологии вообще лишена. Это вакуум, очерченный контуром. И вот этот контур сейчас наполняется постепенно украинофобией… Видим, что вакуум заполняют люди, настроенные на демонтаж украинской Украины. Будет ли это Малороссия, или Новороссия – не имеет никакого значения. Это не будет украинская Украина», – добавил Михальчишин.

Одиозный глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович также добавил свою порцию паники.

«На самом деле это абсолютная реализация российского сценария в Украине. И, к сожалению, абсолютное отсутствие какой-то чёткой позиции нового руководства государства во главе с Зеленским в вопросах национальной идентичности, культуры и национальной памяти даёт возможности, можно сказать, провоцирует разного рода пророссийские силы попробовать, как далеко они могут зайти», – сокрушался Вятрович.

Отметим, что и Вятрович, и Михальчишин родились и выросли во Львове.

Как сообщал «ПолитНавигатор», социследование, проведенное Киевским международным институтом социологии, зафиксировало, что жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей пока видят себя в составе единой Украины, но при этом в регионе растет число как сторонников местного самоуправления, так и независимости края.