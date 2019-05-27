27.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Финансы
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Говорящая голова Зеленского дала оценку предложению Коломойского

О целесообразности идеи олигарха Игоря Коломойского по объявлению дефолта Украины новый президент Владимир Зеленский решит по итогам завтрашней встречи с представителями МВФ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле у нас плюрализм мнений и демократия. Журналисты и бизнесмены, а также представители политических сил могут говорить то, что они считают нужным. Я думаю, что завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены многие точки над «i». Что касается моей личной позиции – думаю, что в сегодняшних условиях это мало эффективный путь и не думаю, что Украина сможет по нему пойти», – сказал Разумков.

Он также сообщил, что партия склоняется к отмене моратория на рынок земли.

«Позиция Владимира Зеленского в этом плане будет коррелироваться и поддерживаться, в том числе, и партией. Естественно, это окончательно будет определено на съезде, но в целом открывать рынок земли, конечно же, нужно», – отметил политик.

«Очень удобная позиция – каждый год продлевать мораторий, но разработать законодательную базу, которая учла бы интересы всех, начиная от собственников земли, заканчивая государством и бизнесом, который готов прийти на Украину чтобы реализовывать новые проекты – этого сделано не было. В том числе нужно выполнить определённые действия, которые обезопасят нас и с точки зрения национальной безопасности», – добавил соратник Зеленского.

Как сообщал ПолитНавигатор, Коломойский в интервью Financial Times призвал Зеленского объявить дефолт по обязательствам Украины.

Также олигарх призвал нового президента поменьше слушать Запад, чтобы не закончить, как Порошенко.

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