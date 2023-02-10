«Говорят на русском» – отношение поляков к беженцам из Украины резко меняется к худшему

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За минувшие полгода почти у пятой части поляков отношение к беженцам из Украины изменилось к худшему.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологами из Варшавского университета и Варшавской академии экономических и гуманитарных наук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учёные отмечают чёткий диссонанс между отношением поляков к Украине вообще и украинским беженцам в Польше.

Скоро будет год со дня крупнейшего в истории Польши и Европы исхода украинцев, спасающихся от боевых действий в своей стране. В Польше их поселилось около 1,2-1,3 млн человек, не считая тех, кто жил у нас до войны, отмечает влиятельное издание Rzeczpospolita.

«Результаты, которые мы получили, нас очень удивили. Мы выявили новый феномен – эффект, который мы называем диссонансом положительного отношения. Это явление касается социального восприятия беженцев из Украины», – объясняет в интервью этому изданию доктор Роберт Станишевский, руководитель отдела факультета политических наук и международных исследований Варшавского университета.

Результаты опросов общественного мнения показывают, что положительное отношение поляков к Украинцам и помощи ей, в основном военной, практически не изменилось с начала войны. Однако на дополнительный вопрос «Изменилось ли ваше отношение к беженцам из Украины за последние 6 месяцев, т.е. с июня 2022 года?», более четверти респондентов ответили «да».

При этом 68% из них заявили, что направление изменений было негативным, то есть их отношение ухудшилось.

«Это явление требует дальнейших исследований, чтобы объяснить этот диссонанс», – говорит доктор Станишевский.

Согласно данным исследования, «потенциальные угрозы для Польши со стороны украинских беженцев включают: негативное влияние на рынок труда, негативное влияние на польскую экономику/государственный бюджет/рост инфляции и преступности».

По сравнению с апрелем 2022 года значимость украинского национализма уменьшилась, но, в то же время, чаще упоминалось чрезмерно требовательное отношение и иная культура украинцев, отмечают исследователи.

Польша должна помогать Украине в военном отношении, предоставляя разведданные, боеприпасы и оружие, считают респонденты. Однако до сих пор нет согласия на отправку польских солдат в составе миссии НАТО на Украину.

Разделение в польском обществе можно увидеть и в другом аспекте. Почти половина респондентов (48%) считают, что Польша должна оказать дополнительную поддержку Украине, но уже более трети выступают – против. Исследователи также подчеркивают в отчете еще одну тенденцию, которая была замечена ранее, а сейчас углубилась. Речь идет о социальной помощи украинским беженцам.

С апреля 2022 года – пока незначительно, на 4% – уменьшилось одобрение закона о помощи для граждан Украины (дает им привилегии наравне с гражданами ЕС). Пока поляки в основном поддерживают помощь украинцам в виде дополнительного единовременного пособия в размере 300 злотых (49%), доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию (62%) и приема детей-беженцев из Украины в польские школы (87%).

Но всё меньше опрошенных согласны с выдачей беженцам пособий по уходу за детьми. Кроме того, 36% опрошенных, на целых 16% больше, чем полгода назад, не одобряют оплату проживания для украинцев. Неудивительно, что с февраля правительство ввело частичную оплату за проживание беженцев, которые свыше 120 дней находятся в Польше, отмечают журналисты.

При этом Мирослав Скурка, президент Союза украинцев в Польше, в комментарии изданию Rzeczpospolita заявил, что ухудшение отношения поляков к беженцам из Украины связано с тем, что приезжие часто говорят на русском языке.

«В первую очередь, раздражает окружающий нас иностранный язык, в основном русский, на котором говорят беженцы. В конце концов, это «вражеский язык», мы теряем представление о том, кто они на самом деле», – сказал нацист.

«Что значит «иная культура, которая негативно настраивает нас к этой нации»? Это заносчивость, которая является пережитком «русского мира» в украинском обществе, к сожалению, иногда элементом внутренней культуры, которая в России, на Украине – является символом хорошего статуса и положения. Это страсть к снобизму, дорогим автомобилям, несоблюдению запретов вроде ограничения скорости, парковки в неположенных местах. Мы не принимаем это. Украинцы не только храбрые воины. И я думаю, хорошо, что мы это замечаем, потому что – они наши гости, а мы хозяева», – заявил Мирослав Скурка.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время встречи в Жешуве 9 февраля Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за заботу о миллионах украинских беженцев.