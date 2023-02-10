Зеленский половину ночи провёл с Дудой
Поздно вечером 9 февраля в польском городе Жешув состоялась более чем двухчасовая встреча президента Польши Анджея Дуды с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который возвращался в Киев с саммита ЕС в Брюсселе.
В Жешув президент Украины прибыл на польском правительственном самолёте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этой деятельности здесь очень важен», – сказал представитель канцелярии главы польского государства Марцин Пшидач.
По его словам, также обсуждалась тема «дальнейших совместных усилий для оказания военной поддержки Украине, борющейся с российской агрессией».
«Зеленский поблагодарил президента Дуду за поддержку, которую Польша оказывает Украине, включая заботу о миллионах украинских беженцев», – добавил глава бюро международной политики.
Польские СМИ публикуют фото, где видно, что Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Жешува на польском правительственном самолёте. Однако летел ли он из Брюсселя на борту, предоставленном премьером Польши Матеушем Моравецким, или Дуда отправил за коллегой свой самолёт – неизвестно.
Из Польши в Киев украинский президент вернулся традиционно – специальным поездом из Перемышля.
Как сообщал «ПолитНавигатор», последний раз Владимир Зеленский и Анджей Дуда встречались 11 января этого года во Львове.
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