Грабь награбленное: В случае проигрыша даже американцы поживятся богатствами Порошенко

02.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В случае проигрыша Петра Порошенко во втором туре даже американцы будут участвовать в разделе его несметных богатств. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что очень хорошей и вкусной темой будет раздел имущества Порошенко. Причём разрывать его будут как внутри, так и за пределами страны.

В США есть очень хорошая схема: юридическая компания, которая ведёт уголовное дело против какого-нибудь преступника, совершенно официально получает себе 15% от конфискованных средств. И потом по лоббистским схемам совершенно легально выплачивает сотрудникам прокуратуры, ФБР и другим лицам, которые участвовали в этом процессе. Эта схема позволяет работать очень эффективно.

Например, из двух миллиардов долларов – это примерно та сумма, которая была разворована (Петром Порошенко – прим. ред.) 15 процентов – это триста миллионов, за такие деньги достанут откуда угодно. Поэтому ситуация у Порошенко очень сложная», – сказал экс-нардеп.

Напомним, накануне Олег Царёв сообщал, что пока ещё действующий президент Украины Петр Порошенко рассматривает три страны для эмиграции в случае поражения на выборах.