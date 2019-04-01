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01.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина, Эмиграция
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Израиль и США отказали Порошенко в убежище

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко рассматривает три страны для своей эмиграции после поражения на выборах.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил экс-кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

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«При последнем посещении Украины представителя Госдепартамента Порошенко просил, чтобы его приютили Соединенные Штаты. США отказали ему, еще раньше отказал Израиль. В качестве мест, куда Порошенко может поехать, указывают Молдавию, Испанию и Канаду”, – сказал Царев.

Он говорит, что жена Порошенко очень хочет уехать в Испанию, где находится их семейная вилла.

“Но там Петра Алексеевича, вполне возможно, может ожидать уголовное дело, потому что эту виллу он из жадности покупал через офшоры, используя отмытые, незадекларированные деньги. Канада известна своей русофобией, скорее всего, она его не выдаст. Поэтому, Канада или Молдавия.

Начальник СБУ Василий Грицак нашел себе место в Канаде, подготовил себе. Может быть, туда уедет и Порошенко, может быть, в Молдавию. По его окружению я специально не собирал данных, но существуют варианты даже эмиграции в Российскую Федерацию для людей, которые не особенно были на виду», – заявил Царев.

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