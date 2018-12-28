28.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Грамотная русская машина» берет Украину под контроль – Марчук

Россия сегодня пытается «забрать» всю Украину, но делает это хитро, не идя войной по всему фронту.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил представитель Украины на переговорах в Минске, экс-глава СБУ и бывший премьер-министр страны Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам украинского политика, Россия пытается создать из Украины такую же страну, как и Беларусь, загнав ее в полную зависимость.

«России нужна трансформированная Украина, примерно то же, что она сейчас делает с Беларусью… Чтобы Украина была неким вассалом. Может, даже не Союзным государством пока, как она сейчас это делает с Беларусью. Но вассалом, который был бы послушным. Никакого НАТО, никакой евроинтеграции. И тогда, конечно, создать дополнительные элементы зависимости разного характера: экономического, бизнес, финансового и так далее. Так что, им нужна Украина.

Это очень грамотная русская машина. Не только военная, но и разведывательная и информационная, которая всеми форматами работает над тем, чтобы взять Украину таким образом, чтобы не пойти прямой войной по всему фронту, потому что они понимают, что это для них будет серьезная международная не просто изоляция, а совсем другая уже оценка, но, сочетая все эти технологии – военную, информационную, экономическую, дипломатическую и психологическую – все подвести к тому, чтобы якобы без войны, но взять в руки Украину», – заявил Марчук.

Ранее известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что вслед за Белоруссией Россия присоединит к себе еще и часть Казахстана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть