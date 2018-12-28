«Грамотная русская машина» берет Украину под контроль – Марчук

28.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Россия сегодня пытается «забрать» всю Украину, но делает это хитро, не идя войной по всему фронту.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил представитель Украины на переговорах в Минске, экс-глава СБУ и бывший премьер-министр страны Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского политика, Россия пытается создать из Украины такую же страну, как и Беларусь, загнав ее в полную зависимость.

«России нужна трансформированная Украина, примерно то же, что она сейчас делает с Беларусью… Чтобы Украина была неким вассалом. Может, даже не Союзным государством пока, как она сейчас это делает с Беларусью. Но вассалом, который был бы послушным. Никакого НАТО, никакой евроинтеграции. И тогда, конечно, создать дополнительные элементы зависимости разного характера: экономического, бизнес, финансового и так далее. Так что, им нужна Украина.

Это очень грамотная русская машина. Не только военная, но и разведывательная и информационная, которая всеми форматами работает над тем, чтобы взять Украину таким образом, чтобы не пойти прямой войной по всему фронту, потому что они понимают, что это для них будет серьезная международная не просто изоляция, а совсем другая уже оценка, но, сочетая все эти технологии – военную, информационную, экономическую, дипломатическую и психологическую – все подвести к тому, чтобы якобы без войны, но взять в руки Украину», – заявил Марчук.

Ранее известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что вслед за Белоруссией Россия присоединит к себе еще и часть Казахстана.