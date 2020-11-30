Граждане РФ пытаются завербоваться в Нацгвардию Украины – СБУ

01.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

СБУ выявила двух кандидатов в ряды Нацгвардии Украины, у которых имелось российское гражданство.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один – бывший сотрудник МВД, другой – уроженец России. Они пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. При этом сознательно скрыли наличие российских паспортов.

Бывший милиционер получил свой во время пребывания на временно оккупированной территории Крыма. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов полуострова. Другой «кандидат» – закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украине», – отмечается в пресс-службе.

В СБУ добавили, что на данный момент проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинские спецслужбы объявили российским шпионом одного из командиров Нацгвардии.