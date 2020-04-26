26.04.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Греция, ЕС, миграция
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Греция: Кошмар с нашествием мигрантов продолжается




Власти города Митилини на острове Лесбос арестовали местного жителя, расстрелявшего из дробовика афганца и трех иранцев, живущих в лагере для беженцев Мориа.

Об этом сообщила греческая пресса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как с ранениями спины и ноги в больницу мигрантского центра Мориа обратились 30-летний афганец и 33-летний иранец, к делу подключились правоохранительные органы острова Лесбос. Вскоре по подозрению в совершении этого преступления был задержан 55-летний местный житель, живущий неподалеку от лагеря, в ходе осмотра его жилища была обнаружено и изъято охотничье ружье и два патрона к нему.

Арестованный грек признал, что открыл стрельбу по нелегалам, думая, что те идут в сторону его дома, чтобы снова ограбить его. Близость мигрантского лагеря привела к тому, что мужчину несколько раз обворовывали: из его машины вытащили деньги, с принадлежавшего ему участка увели четырех овец, украли бензопилу. По словам задержанного, когда он увидел компанию из пятерых человек южной наружности, приближавшихся к его территории, он подумал, что его опять идут грабить.

Поддержать арестованного пришли соседи, жители Лесбоса уже не первый год борются за то, чтобы перенаселенный мигрантский лагерь вывели с территории их острова.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное убийство с нарушением закона об оружии. Здоровью раненных мигрантов ничто не угрожает.

Это не первый подобный случай, произошедший на греческих островах за последнее время. Так в начале апреля на острове Хиос был арестован 48-летний местный житель, которому также не посчастливилось жить рядом с временным пунктом приема для мигрантов. Тот открыл огонь из ружья по двум вломившимся в его теплицу двум 16-летним сирийцам. Ранее, по его словам, на него уже нападала группа нелегалов с камнями и палками.

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