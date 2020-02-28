Турция провоцирует «мигрантскую атаку» на Балканы

28.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Турецкие чиновники в открытую заявляют, что из-за ситуации в Идлибе их страна больше не будет удерживать около миллиона сирийских беженцев от желания проникнуть в Европу.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турецкое информационное агентство Demiroren сообщило, что около 300 мигрантов, включая женщин и детей, переезжают на северо-запад страны на приграничные с Грецией земли. Всего же по данным Турции на ее территории находится около миллиона сирийских беженцев, препятствовать перемещению которых в Европу Анкара, якобы, теперь не может в связи с ситуацией в Идлибе.

В ответ на это официальная Греция заявила об усилении контроля своих сухопутных и морских границ. При этом еще в прошлом году, согласно указу президента страны, количество сотрудников пограничной службы было увеличено на 800 человек, а самих пограничников — на 400 бойцов.

Из-за наплыва мигрантов и резкого ухудшения криминальной обстановки, греческое руководство разработало проект по строительству сети лагерей тюремного типа для тех, кто ожидает решения по получению убежища в Греции на пяти островах Эгейского моря.

Однако сами островитяне не в восторге от такой перспективы, и на протяжении последней недели на островах Лесбос и Хиос идут стычки местных жителей, препятствующих строительству объектов с полицией.

«С нашей точки зрения, соглашение (между ЕС и Турцией о мигрантах – ред.) все еще сохраняется, и мы ожидаем, что Турция выполнит свои обязательства», – заявил официальный представитель ЕС Петер Стано в своем ежедневном обращении к журналистам.

Речь идет о заключенных в 2016 году между Анкарой и Брюсселем соглашениях о регулировании мигрантских потоков, согласно которым ЕС финансово помогает Турции содержать сирийских мигрантов на своей территории.

Также, согласно документу, за каждого возвращенного из ЕС в Турцию пакистанца, афганца и африканца Европа, в свою очередь, должна принять у себя «турецкого» сирийца. И к этому пункту турки подошли не без свойственной для них восточной хитрости: в то время как Брюссель вернул 2 100 человек, Анкара отдала ему 12 500 человек….

Развития мигрантского кризиса с тревогой ждут и в соседних с Грецией балканских странах. В частности, наиболее остро вопрос стоит в Боснии и Герцеговине, где собираются мигранты, желающие проникнуть в ЕС через Хорватию. Правительство Сараево селит их на территориях Уно-Санского кантона (Цазинской краины), часть которого в годы войны 90-ых входила в состав Республики Западная Босния, объединившей на своей территории мусульман-бошняков, не желавших распада Югославии и воевавших на стороне сербов.

В югославские времена на этих землях находились активы крупнейшего предприятия страны «Агрокомерц», которое было разорено после захвата Западной Боснии сараевскими исламистами. Теперь мигрантов расселяют на опустевших и полуразрушенных складах, а также производственных помещениях «Агрокомерца», при этом они регулярно устраивают беспорядки, различные этнические группы враждуют между собой, также прибывшие нередко нападают на местных жителей.

При этом если в Цазинской краине, как в разгромленной Западной Боснии, так и в лояльном Сараево Бихаче боснийские власти размещают прибывших, не обращая внимание на ропот местных жителей и властей кантона, сделать тоже самое в Республике Сербской они не могут, несмотря на все попытки.

«Вся страна должна заниматься проблемой миграции, – заявил в конце прошлого года Верховный представитель по БиГ Валентин Инцко. – Это не обязанность только одного энтитета или округа».

В ответ на эти слова представитель сербской общины в Президиуме БиГ Милорад Додик дал достаточно четкий и жесткий ответ: «Правительство Республики Сербской приняло решение о том, что на его территории не будут создаваться центры для мигрантов, и так оно и будет».

При этом получившая членство в ЕС Хорватия жестко пресекает попытки нелегалов проникнуть на ее территорию из БиГ, за что Загреб постоянно подвергается критике со стороны руководства Евросоюза и тамошних правозащитных организаций.