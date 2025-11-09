Греция мечтает нагадить Турции, чтобы стать «точкой входа» для Трампа
Для США имеет смысл рассматривать Грецию как точку входа в Европу для американского СПГ.
Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на шестой встрече «Партнёрства для трансатлантического энергетического сотрудничества» в Афинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я очень рад, что мы воплощаем это видение в жизнь. Мы приняли историческое решение отказаться от российского газа. Наш регион, юго-восточная Европа, – это последний уголок Европы, который все еще импортирует российский трубопроводный газ. Но это не будет продолжаться», – вещал Мицотакис.
Украина уже подписала соглашение о поставках газа из США до 2050 года через греческие терминалы и систему газопроводов «Вертикальный коридор». Ее поддерживают Болгария и Молдова. Однако Венгрия и Словакия рассчитывают продолжать потреблять более дешевый российский газ из «Турецкого потока».
«Запрет на российский газ открывает большие возможности для пересмотра энергетической карты юго-восточной Европы. Я считаю, что этот запрет должен быть введен в действие. Это послание моим европейским коллегам. Мы не можем допустить, чтобы русский газ попадал в Европу через Турцию. В таком случае все эти инициативы будут напрасными.
Мы абсолютно готовы помочь в этом, используя «Вертикальный коридор», по которому американский СПГ будет поступать из Греции на север Болгарии, Румынию, Молдову, Украину, Венгрию и Словакию. Греция – естественная точка входа для американского СПГ, чтобы заменить российский газ в регионе», – призывал Мицотакис.
