Греция начинает поставки советских БМП-1 для войны с Россией

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Новости Украины

Греция начинает передачу киевскому режиму боевых машин пехоты (БМП-1) советского производства.

Об этом стало известно после переговоров министров иностранных дел Украины и Греции Дмитрия Кулебы и Никоса Дендиаса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время совместной пресс-конференции в Киеве Дмитрий Кулеба заявил, что Украина очень благодарна Греции за эту помощь.

«Мы особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине для того, чтобы мы могли защищать нашу землю. И очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны» – сказал глава МИД Украины.

Примечательно, что Кулеба и Дендиас проводили встречу в подвале МИД Украины и подписывали документы на фоне труб системы отопления.

Ранее стало известно, что Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты Marder на замену имеющимся в Греции советским БМП-1, чтобы их можно было передать Украине. 16 октября в Грецию отправили первые шесть БМП Marder из запланированных сорока.

14 следующих должны отправиться в ближайшие дни – до 21 октября. Афины, со своей стороны, должны отдать Украине сорок советских БМП-1, которые достались Греции со складов бывшей армии ГДР. Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал такой «круговой обмен» с Грецией ещё в конце мая 2022 года, окончательной договоренности страны достигли в сентябре.

Кулеба также поднял вопрос продолжения сотрудничества с Грецией в военной сфере и отметил, что сейчас приоритетом является укрепление противовоздушной обороны.

«Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать», – сказал он.

Однако ранее греческие власти публично отказались передать киевским системы ПВО С-300, находящиеся на вооружении армии Греции.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне визита Никоса Дендиаса в Киев Греция предупредила своих граждан о недопустимости поездок на Украину, и призвала тех, кто всё еще находится в этой стране, немедленно покинуть её.