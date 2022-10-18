Греция призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

18.10.2022  23:59 (Мск), Афины
Оливер Галич .  
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Греция, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Министерство иностранных дел Греции предупредило своих граждан о недопустимости поездок на Украину.

Ведомство призвало тех, кто все еще находится в этой стране, немедленно покинуть её, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство иностранных дел Греции предупредило своих граждан о недопустимости поездок на Украину. Ведомство призвало...

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В заявлении, опубликованном вечером 18 октября, МИД Греции «категорически не одобряет» любые поездки на Украину, описывая ситуацию с безопасностью там как «нестабильную и неопределенную».

«В то же время гражданам Греции, находящимся в настоящее время на Украине, рекомендуется немедленно покинуть эту страну. Гражданам Греции, которые ещё не покинули Украину, рекомендуется незамедлительно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве», – говорится в сообщении министерства.

Примечательно, что это сообщение появилось на протяжении часа после официальной информации о том, что 18 октября министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отправляется в Киев, где, как ожидается, проведет встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными чиновниками.

Из соображений безопасности в МИД Греции пока не разглашают детали программы визита министра. Этот будет третий визит министра иностранных дел Греции на Украину после начала российской военной спецоперации. Ранее Никос Дендиас дважды побывал в Одессе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Греция наряду с Португалией и Кипром выступила против запрета на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России.

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