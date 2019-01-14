Греко-католики прокляли Порошенко как пособника педиков

14.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Греко-католики призывают не голосовать за президента Украины Петра Порошенко и мэра Львова Андрея Садового на грядущих выборах главы государства.

Так, в своем блоге известный на Галичине священник УГКЦ Орест Вильчинский заявил, что верующие-униаты не имеют морального права голосовать за этих кандидатов, потому что они поддерживают представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для католиков Порошенко и Садовый как пропагандисты ЛГБТ уже отпадают как кандидаты, за которых можно голосовать. Ждем других… Петр Алексеевич Порошенко продавливает ратификацию Верховной Радой Украины Стамбульской конвенции, которая, фактически вводит гендерную идеологию в национальные законодательства стран-подписантов. Петр Алексеевич Порошенко – первый президент Украины, который провел гей-парад в Киеве. Итак, агитируя за Петра Алексеевича Порошенко, как за кандидата на пост Президента Украины, голосуя за него, вы автоматически становитесь соучастником распространения дьявольской идеологии в Украине», – пишет Вильчинский.

Ранее «ПолитНавигатор» уже писал, что Порошенко стал первым украинским президентом, открыто поддержавшим гомосексуалистский прайд на улицах Киева. Жители столицы призвали гаранта украинской Конституции лично возглавить гей-парад.