20.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, СБУ, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Грицак и Лунев осознанно пошли на демарш перед Зеленским

Командующий Сил спецопераций Игорь Лунев и глава СБУ Василий Грицак сознательно не отдали честь вступившему в должность президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его инаугурации.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гавриш назвал произошедшее показательным демаршем, а увольнение главы СБУ Грицака – реакцией на него от Зеленского.

«Это показательное выступление двух человек, которые сознательно под телекамеры пошли на то, чтобы сделать демарш перед президентом. Один уже уволен президентом, можно считать это реакция на шаг обиды президента. Второй – действующий офицер, который командует по сути, фронтом. И он не имел вообще на это права. Думаю, ни о каком волнении речь не может идти, в таком состоянии люди воспринимают решение осознанно», – завил Гавриш.

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