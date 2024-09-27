«Гринпис» натравили на танкеры с российской нефтью

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Активисты организации «Гринпис», которая декларирует борьбу за экологию, а на деле выполняет заказы правительств Запада против неугодных проектов, провели акцию протеста в Балтийском море против танкеров «теневого флота», перевозящих российскую нефть.

Псевдо-экологи на резиновой лодке приблизились к танкеру и развернули баннер «Нефть убивает».

«Акция проходила по маршруту танкера Seagull. Зарегистрированное на Островах Кука 250-метровое судно перевозит российскую нефть в Индию. Seagull был построен более 20 лет назад и в настоящее время входит в состав российского «теневого флота», который служит России для поддержания экспорта нефти, несмотря на санкции ЕС», – сообщает Greenpeace.

По данным организации, за год через Балтийское море проходит около 1000 танкеров с нефтью из РФ.

«Нам не нужен теневой флот на Балтике! Мы требуем наложения эмбарго на российскую нефть. Движение танкеров с этой нефтью на Балтике по-прежнему огромно. Нет лучшего доказательства того, что наша зависимость от ископаемого топлива не только разрушительна для планеты, но и служит диктаторам для поддержания власти», – сказала Кэтрин Билевска из «Гринпис».

Интересно, что против танкеров с нефтью не из России «защитники экологии» не протестуют.

Весной 2022 года пара десятков активистов «Гринпис» попыталась заблокировать российский танкер «Усть Луга» в Норвегии. В 2020 году США также использовали «экологов», чтобы сорвать балканские проекты Китая.