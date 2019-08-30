Гройсман может оказаться цветочками: Экономист раздолбал нового Зе-премьера

30.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинцам нужно избавиться от эйфории и трезво оценивать итоги первого заседания Верховной Рады, где подконтрольное Владимиру Зеленскому большинство «проштамповало» кадровые решения, утвердив на должность премьер-министра 35-летнего Алексея Гончарука, чья речь изобиловала штампами и популизмом.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не услышал реперных точек. Он же уже два месяца рассматривается как кандидат в премьер-министры. Он должен был получше подготовиться. А так я услышал «к нам приедет миссия МВФ», «нам надо дешевые ресурсы», «нам надо кредиты».

Про инвестиции я практически вообще ничего не услышал. Прямые иностранные инвестиции в Украину сокращаются третий год подряд. В Украину приходит только лишь спекулятивный капитал.

Я не услышал реальной оценки ситуации. То, что идет массовая трудовая миграция и увеличивается также и в этом году, что за последних два месяца государственный долг в Украине увеличился на четыре миллиарда долларов и на сегодняшний день составляет 82 миллиарда долларов.

Что должен говорить премьер-министр 40-миллионной, надеюсь, страны? А он говорил о кредитах, о МВФ и еще, как он продолжил предыдущего премьер-министра Владимира Гройсмана, он сказал, что к концу года мы забудем о контрабанде как о явлении. Об этом четыре года назад говорил и Владимир Гройсман. Какой-то набор популистических фраз со вставкой на кредиты», – заявил Скаршевский.