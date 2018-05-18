18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Гройсман под камеры испытает на себе вакцину

Украинскому правительству и народным депутатам нужно первыми сделать прививки от кори, чтобы народ перестал бояться вакцинации.

Об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передаёт, корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, во время сессии парламента депутат от группы «Воля народа» Сергей Шахов спросил, когда же наконец на Украине закончится «вакханалия с вакцинацией кори», и люди перестанут болеть.

«Что касается заболеваний корью, вы должны знать, что вакцинация проходит раз в пять лет. То, что мы сегодня пожинаем, это то, что происходило шесть лет назад, когда никто никого не вакцинировал. Никто про это не думал, поэтому у нас такие вспышки. Сегодня мы обеспечены вакцинами и работаем над тем, чтобы максимально провести вакцинации украинских граждан”, – сказала глава правительства.

“Я первый буду делать эти вакцинации под телекамеры, чтобы никто ничего пугался, – пообещал Гройсман. – Потому что это нормальная защита украинских граждан, жизни и здоровья людей. Поэтому давайте не спихивать это на министерство здравоохранения, а думать о том, чтобы внести изменения в законодательство, которые сделают вакцинацию обязательной. Но сделать таким образом, чтобы первые прививки вакцин проходит премьер-министр Украины и народные депутаты! Чтобы люди знали, что это безопасно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», депутат Антон Геращенко заявлял в украинском парламенте, что в случае своей смерти будет не против, если его органы отдадут на донорство.