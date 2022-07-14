Громкий скандал в Варшаве: экс-депутата отказались пустить в Сейм

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Новости Украины

Украинцам и белорусам пора перестать пребывать в иллюзиях относительно свободы, которая ждет их в ЕС.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат польского Сейма, политический обозреватель Матеуш Пискорский.

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Он рассказал, что сегодня его не пустили в здание Сейма.

«Как бывший депутат имею право посещать здания польского парламента. Так утверждается в законе. Сегодня я был приглашен на конференцию про угрозы, связанные с изменениями этнического состава Польши. Не пустили. Обоснование: якобы я занимаюсь «пропагандистской деятельностью против интересов Республики Польша». В этой связи у меня вопрос: куда стремитесь, дорогие украинцы, белорусы и все прочие, кто верит в существование «европейских ценностей» и «свободного мира?»

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские власти ужесточают цензуру в стране.

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