Громкий скандал в Варшаве: экс-депутата отказались пустить в Сейм

14.07.2022  15:57 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Польша, Скандал, Украина, Цензура
Новости Украины

Украинцам и белорусам пора перестать пребывать в иллюзиях относительно свободы, которая ждет их в ЕС.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат польского Сейма, политический обозреватель Матеуш Пискорский.

Украинцам и белорусам пора перестать пребывать в иллюзиях относительно свободы, которая ждет их в...

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Он рассказал, что сегодня его не пустили в здание Сейма.

«Как бывший депутат имею право посещать здания польского парламента. Так утверждается в законе. Сегодня я был приглашен на конференцию про угрозы, связанные с изменениями этнического состава Польши.

Не пустили. Обоснование: якобы я занимаюсь «пропагандистской деятельностью против интересов Республики Польша». В этой связи у меня вопрос: куда стремитесь, дорогие украинцы, белорусы и все прочие, кто верит в существование «европейских ценностей» и «свободного мира?»

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские власти ужесточают цензуру в стране.

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