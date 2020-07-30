30.07.2020, Севастополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Громкое разоблачение в Севастополе: Арестован украинский шпион на ЧФ


Сотрудники ФСБ в Севастополе задержали российского военного, который собирал и передавал в ГУР минобороны Украины информацию, составляющую военную тайну.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что пророссийского блогера Сергея Рулевая приняли за украинского шпиона  на Дне ВМФ


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