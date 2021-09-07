Громоотвод для Зеленского: социология подсказывает роспуск Рады и правительства

07.09.2021 09:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, о котором всё чаще говорят как о сменщике президента Украины Владимира Зеленского, ничего не даст электорально нынешней киевской верхушке, в отличии от роспуска парламента или разгона правительства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, представляя свежие данные социологии, заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он рассказал, что, согласно исследованиям, отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и Кабмина Украины поддерживают 27% опрошенных украинцев, скорее поддерживают – 29%. Также 29% респондентов ответили, что им трудно определиться. Он подчеркнул, что если подытожить, то в той или иной мере отставку Шмыгаля и роспуск Кабмина поддерживают 56%, и только 15% выступают против.

«По большому счёту, можно говорить, что несмотря на его небольшую узнаваемость среди украинцев, несмотря на то, что 30% не понимают, кто такой Шмыгаль, но то, что не поддерживают отставку правительства лишь 15%, говорит о том, что правительство Украины может стать хорошим громоотводом для Зеленского в случае ухудшения социальных настроений в обществе», – сказал Денисенко.

При этом украинцам фактически все равно, состоится ли отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. 26% респондентов отметили, что им трудно ответить, полностью поддерживают отставку 22%, скорее поддерживают – 20%, а скорее не поддерживают – 21% опрошенных.

«Можно допустить, что из-за отставки Разумкова, о которой сейчас много говорится, ничего особенного в украинском обществе не произойдёт», – прокомментировал эксперт.

В то же время 41% респондентов полностью поддерживает досрочный роспуск Верховной рады Украины. Скорее поддерживают такое решение 23% и скорее не поддерживают – 16%.

«За отставку Рады выступает 64%, и наравне с правительством Верховная рада становится для офиса Зеленского определённым громоотводом. С тем отличием, что в случае нероспуска Верховной рады и сохранении нынешнего монобольшинства, негативное отношение к Раде не сможет не экстраполироваться на Зеленского и офис президента», – резюмировал Денисенко.