Враги Зеленского готовы поддержать Разумкова

06.09.2021 08:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Многие украинские политики и чиновники озлобленны токсичностью действующего президента Владимира Зеленского и готовы поддержать спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, если он решит выступить против нынешнего главы государства.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разумков, в принципе, может составить поддержку кому-то из сильных конкурентов Зеленского. Все эти разговоры, что у него маленький рейтинг – это всё ничего не значит. Откуда у него большой рейтинг, он же не является независимым политиком. Он член команд Зеленского, и у него есть рейтинг», – сказал эксперт.

«А вот когда он не просто дистанцируется от Зеленского, покритиковав некоторые его действия, а скажет «Я выхожу из «Слуги народа», создаю собственную политическую силу, мои планы такие-то», то многие люди, которые предельно озлоблены Зеленским, даже из его бывших помощников, с удовольствием поддержали бы Разумкова», – сказал Погребинский.

Напомним, ранее в Киеве объяснили, что Дмитрий Разумков, став спикером Верховной рады, начал метить на пост президента Украины .