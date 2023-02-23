Группа «Ведомые ослами» залила синей и жёлтой краской дорогу у посольства РФ в Лондоне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Четыре человека были арестованы после того, как 23 февраля залили синей и жёлтой краской дорогу у посольства России в Лондоне. Протестующие заявили, что краска символизирует цвета украинского флага, а их акция приурочена к первой годовщине начала российской СВО.

Акцию организовала занимающаяся политическими кампаниями группа Led By Donkeys, что в переводе с английского значит «Ведомые ослами», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В Led By Donkeys сообщили, что вылили 170 литров жёлтой краски на проезжую часть Бэйсуотер-роуд, идущую в восточном направлении, и такое же количество синей краски на западную сторону улицы, при этом проезжающие транспортные средства распространяли краску дальше. Группа так объяснила свою акцию:

«Завтра первая годовщина путинского империалистического вторжения в Украину, независимое государство и народ, имеющий полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага возле его посольства в Лондоне послужит ему напоминанием об этом».

Полиция Лондона сообщила, что трое мужчин и одна женщина были задержаны по подозрению в «преступном нанесении ущерба и создании препятствий дорожному движению», и все они находятся под стражей.

Led By Donkeys – британская группа, занимающаяся политическими кампаниями. Она была создана в декабре 2018 года как группа против Brexit, но также жёстко критиковала другие действия консервативного правительства Великобритании. Название Led By Donkeys происходит от фразы Lions led by donkeys («Львы, ведомые ослами»), описывающей стереотип о том, что британских солдат в Первой мировой войне вели на смерть некомпетентные и безразличные лидеры.

Как сообщал «ПолитНавигатор», более полумиллиона британцев вышли на самую большую акцию протеста за последние 12 лет, требуя повышения заработной платы.