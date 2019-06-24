Грузинские отельеры: «По нашей туристической отрасли нанесен мощнейший удар»

24.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Российские туристы, планировавшие отдых в Грузии, массово отменяют бронирования в грузинских отелях.

Об этом пишет московское деловое издание «Коммерсант», давая оценку последствиям запрета для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров из-за проходящих в Тбилиси антирусских протестов.

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«Коммерсант» обзвонил несколько отелей в Батуми, Кобулети и Чакви, менеджеры которых сообщили, что на россиян приходится более 50 процентов всех гостей мини-гостиниц.

«Сейчас, по словам менеджеров, туристы из РФ начали массово отменять бронирования на июнь и последующие месяцы», – отмечается в публикации.

Все опрошенные изданием отельеры признают, что «туристической отрасли Грузии нанесен мощнейший удар».

«По официальным данным, в 2018 году российские туристы оставили в Грузии €632 млн, из стран ЕС — €279 млн. То есть для возмещения ущерба от потери турпотока из РФ Грузия должна в ближайшее время увеличить турпоток из ЕС в 2,5 раза», – пишет газета.

Кроме того, обострение российско-грузинских отношений может затронуть не только туристический рынок, но и привести к запрету импорта из Грузии в РФ вина и минеральной воды «Боржоми».