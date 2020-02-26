Грузинские журналистки напали на Лаврова

26.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Грузинские журналисты атаковали министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова во время мероприятия ООН в Женеве, пытаясь добиться от него ответа, будет ли руководитель российской дипломатии присутствовать в Тбилиси на совещании комитета министров Совета Европы, которое состоится в мае этого года.

Об этом в своем блоге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грузинские журналистки (а это уже мем) в Отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд.

И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище», – написала Захарова.

По словам представительницы МИД, сотрудницы грузинских СМИ едва не покалечили российских дипломатов, а при попытке пресечь их поведение переходили с русского на английский и кричали «Не трогайте меня»:

«Нас с коллегой «зацепило», но шеф не пострадал. Но показательнее всего, что они же, задавая вопросы Лаврову на русском, по-английски кричали «don’t touch me». Стиль «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации»… Когда швейцарские секьюрити отодвигают этих гражданок, они не ропщут. Как только девушка по-русски сказала «всё», началась падучая «don’t touch me» с какими-то нечленораздельными звуками».

В ответ на провокации грузинских журналисток Лавров назвал их «больными девочками».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Грузии есть риск возобновления антироссийских погромов из-за вероятности визита в Тбилиси главы МИД РФ Сергея Лаврова. Грузия с ноября занимает переходящий пост председателя Совета Европы. А следующая встреча министров этого объединения запланирована на май в Тбилиси. Туда может приехать и Лавров.

В случае приезда Лаврова сторонники Михаила Саакашвили обещают «еще более массовые протесты, чем в июне 2019 года» – по их мнению, глава МИД РФ попадает под действие закона «Об оккупации» и должен нести наказание на незаконное, с точки зрения Тбилиси, посещение Абхазии и Южной Осетии.