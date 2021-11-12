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12.11.2021 00:03
(Мск), Тбилиси,
Николай Осипов
 
Грузия, Дзен, ЕС, миграция, Украина
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Грузинский профессор: У ЕС останется осадок из-за отказа Украины принять мигрантов

Новости УкраиныПрозвучавшее из Бундестага предложение Украине принять у себя мигрантов, чтобы разрядить кризис на границе...

Прозвучавшее из Бундестага предложение Украине принять у себя мигрантов, чтобы разрядить кризис на границе Польши и Белоруссии трудновыполнимая задача для Киева.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил профессор Черноморского университета Грузии Ника Читадзе.

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«Мы знаем, что на данном этапе Украина испытывает не только политический, но и экономический кризисы. Соответственно Украине будет крайне сложно принять нелегальных мигрантов из Ирака или стран Африки и обеспечить их соответствующим жильем, питанием и так далее.

Да, депутат Бундестага сделал заявление, а в Киеве эти слова восприняли крайне негативно, но, опять-таки, не было сказано о самом важном составляющем – будут ли выделены какие-нибудь финансовые средства в рамках этой помощи из Европейского Союза Украине? Я насколько осведомлен, пока о этой денежной компенсации даже и речи нет, все молчат.

Даже, если и Евросоюз и выделит финансовые средства Украине, а власти решатся принять на своей территории беженцев, то это создаст некий хаос в самой стране. Мы же знаем, какое количество криминала совершают беженцы, которые уже находятся на территории Европы»,- сказал эксперт.

По его мнению, украинские власти будут объяснять Европе невозможность приема мигрантов.

«Я думаю, что сейчас украинские политики будут объяснять европейцам, что сами находятся в весьма затруднительном положении. Не думаю, чтобы это испортило украино-европейские отношения, но осадок (после возможного отказа на прием беженцев) у европейцев все-таки останется», – резюмировал грузинский профессор.

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