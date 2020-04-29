Грузинский вице-спикер предостерёг от назначения Саакашвили на любую должность

29.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский во время включения в эфире украинского ТВ выразил недоумение тем, что в Киеве обсуждается назначение на должность вице-премьера беглого грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.

Вольский напомнил, что Саакашвили на родине заочно осужден по нескольким уголовным статьям. Это «мина замедленного действия», которая может подорвать отношения между Киевом и Тбилиси, предупредил вице-спикер в интервью телеканалу «112-Украина».

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«Не является ли это каким-то подспорьем для ухудшения отношений? И нужно ли, чтобы стратегический союзник, Украина, принимала такие решения вопреки тем фактам? Я говорю о фактах, которые должны быть известны украинским властям и, несмотря на это, принимают такое решение, даже ставя такой вопрос!

Почему ставят под сомнение вопрос, стратегически необходимый не только для двух сторон, очень важные отношения, которые имеются между нами…

Я точно знаю, что будет с Украиной в том плане, где они ожидают исправления положения, если он будет назначен. Вот это я точно знаю, я подчеркиваю, на любой должности исполнительной, на всех – вы подкладываете мину замедленного действия, которая в своей прежней жизни показала, на что он способен», – заявил Вольский.

Опрос проправительственного телеканала Imedi (Грузия): Будет ли назначение Саакашвили на любую должность в Украине оскорблением Грузии? Да – 92.1%, Нет – 7.9%

Напомним, ранее экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что назначение Саакашвили имеет высокие шансы быть окончательно сорванным из-за нехватки голосов в поддержку его кандидатуры в Верховной раде. Против, в частности, выступил спикер Дмитрий Разумков.