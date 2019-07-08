08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Грузия, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ
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Грузинский журналист пострадал из-за ругательств в адрес Путина

Саморегулирующая комиссия телекомпании “Рустави 2” на два месяца приостановила журналистские полномочия телеведущему Георгию Габуния, который накануне в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Временный запрет распространяется на все передачи, к которым Габуния имеет отношение.

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7 июля, воскресенье вечером, Габуния в начале своей передачи “Постскриптум” перешел на русский язык и обматерил Путина,назвав того “Вовочкой” и используя нецензурную лексику. Его поступок осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотрев в нем провокацию.

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