28.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Криминал, Происшествия, Скандал, Украина

Грузины и чеченцы нужны украинским наци только как пушечное мясо


Направленный против кавказцев погром на рынке у метро «Лесная» в Киеве показывает истинную цену заявлениям украинских националистов.

Об этом в своем блоге пишет украинский журналист, редактор сайта Liwa.com Андрей Манчук.

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“Вчерашний кавказский погром на Дарынке, в котором коллективно поучаствовали все ультраправые группы Киева, вполне логичен для города, где завтра официально отпразднуют годовщину Колиивщины. Каждый раз, когда украинские патриоты с зигой в кармане заводят песню о том, что они якобы выступают за свободу чеченцев, грузин или крымских татар, помните, что перед вами идейные расисты и ксенофобы, которые готовы терпеть кавказцев и мусульман лишь до тех пор, пока они воюют с Москвой – в качестве расходного пушечного мяса. И только”, – приходит к выводу журналист.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, представители украинских праворадикальных группировок разгромили принадлежащую кавказцам торговую точку на Дарынке.

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