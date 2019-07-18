Грузины рассказали, как повели бы себя на месте калининградцев

18.07.2019, Тбилиси, Владимир Гладков

Жители российского Калининграда «с удовольствием» побегут в Европейский союз, когда представится такая возможность.

Об этом в ходе украинско-грузинского телемоста на «24 канале» заявил грузинский политолог Давид Бериташвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действующий пример, по крайней мере, на памяти моего поколения, это ГДР, которая проломила все эти бетонные заборы и устремилась к другой жизни, несмотря ни на какие Штази (МГБ ГДР – прим. ред.) и так далее.

Мне кажется, что следующим таким слабым местом в российской обороне может стать Калининград, который окружен благополучными людьми.

Я думаю, что шенгенские паспорта с удовольствием взяли бы все жители Калининграда», – рассуждает грузин, полагая, видимо, что у «неблагополучных» жителей Калининграда есть проблемы с пересечением европейских границ.