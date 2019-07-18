18.07.2019, Тбилиси, Владимир Гладков
 
Грузия, ЕС, Калининград, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Грузины рассказали, как повели бы себя на месте калининградцев

Жители российского Калининграда «с удовольствием» побегут в Европейский союз, когда представится такая возможность.

Об этом в ходе украинско-грузинского телемоста на «24 канале» заявил грузинский политолог Давид Бериташвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Действующий пример, по крайней мере, на памяти моего поколения, это ГДР, которая проломила все эти бетонные заборы и устремилась к другой жизни, несмотря ни на какие Штази (МГБ ГДР – прим. ред.) и так далее.

Мне кажется, что следующим таким слабым местом в российской обороне может стать Калининград, который окружен благополучными людьми.

Я думаю, что шенгенские паспорта с удовольствием взяли бы все жители Калининграда», – рассуждает грузин, полагая, видимо, что у «неблагополучных» жителей Калининграда есть проблемы с пересечением европейских границ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть