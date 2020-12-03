03.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Главы МИДов стран НАТО на заседании в среду, обсуждая вопросы безопасности в Черноморском регионе, выразили намерение углублять в связи с этим сотрудничество с Грузией и Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что опасения Москвы может вызвать перспектива получения Киевом плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) — программы поддержки стран, которые намерены присоединиться к альянсу. Выполнение плана по сути представляет собой следующий шаг к членству, хотя и не гарантирует его. При этом Украина закрепила курс на полноправное членство в НАТО в конституции, а задача получения ПДЧ зафиксирована в недавно принятой стратегии национальной безопасности Украины.

«В этом году Киев уже получил статус партнера расширенных возможностей НАТО, но вероятность получения ПДЧ пока весьма туманна — никаких публичных заявлений на этот счет в ходе завершившейся министерской встречи сделано не было», – пишет издание.

В то же время указывается, что куда больше шансов войти в НАТО у Грузии. Так, по итогам заседания генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что у НАТО есть «четкий посыл» Грузии, который заключается в демонстрации «сильной политической поддержки».

О подготовке Грузии к членству в НАТО Столтенберг заявлял 29 сентября на встрече с грузинским премьером Георгием Гахарией в Брюсселе.

«Ранее в этом году союзники согласились дополнительно усилить наше партнерство, включая взаимное предоставление большего количества радиолокационных данных, сотрудничество для противодействия гибридным угрозам, а также проведение совместных учений на Черном море. И я призываю вас полноценно использовать эти возможности, чтобы приблизиться к НАТО, а также чтобы подготовиться к членству», – сказал генсек НАТО.

«Кроме того, на сайте НАТО в разделе, который описывает отношения с Грузией, в октябре появилось дополнительное упоминание о том, что страна уже ведет подготовку к членству «через разработку и успешную имплементацию годовых национальных программ». В аналогичном разделе по Украине таких упоминаний нет. Вопрос получения Грузией ПДЧ может быть рассмотрен на саммите НАТО в 2021 году», – резюмирует газета.

Примечательно, что в уставе НАТО есть пункт, не позволяющий членство странам с неурегулированными территориальными спорами.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее генсек НАТО объявил Черное море стратегически важным для себя регионом и потребовал вывода российских миротворцев из Приднестровья.