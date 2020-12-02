НАТО угрожает Москве усилением своего присутствия у берегов Крыма
Североатлантический альянс объявил Черное море стратегически важным для себя регионом и потребовал вывода российских миротворцев из Приднестровья.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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«Регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, для всех его членов. Мы также тесно сотрудничаем с двумя нашими партнерами, Грузией и Украиной, в этом регионе», – сказал Столтенберг.
Он обратил внимание на «усиление российского военного присутствия в Крыму».
«Нам нужно в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе», – подчеркнул генсек НАТО.
Также он утверждает, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии, размещая миротворцев в Приднестровье.
«Молдавия — это партнёр НАТО. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска в том числе и в отдельных частях Грузии, на востоке Украины, в Молдавии», – говорит Столтенберг.
Размещение российских миротворцев в Приднестровье он охарактеризовал как «нарушение территориальной целостности Молдавии и ещё один пример того, как Россия часто нарушает международное право».
Как сообщал «ПолитНавигатор», победившая на выборах президента Молдавии гражданка Румынии Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев из Приднестровья.
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