Грузия утрётся по приказу США и вернёт посла на Украину

12.04.2021, Тбилиси, Шота Апхаидзе

Новости Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в знак поддержки Украины в условиях обострения ситуации вокруг Донбасса к му возвращению в Киев грузинского посла, который был отозван Тбилиси в знак протеста против предоставления Михаилу Саакашвили государственной должности Владимиром Зеленским.

В прошлом году назначение Саакашвили на должность главы Исполкома реформ при президенте Украины в Грузии было воспринято как удар по дружественным отношениям двух стран. Отзыв посла был вполне корректной политической акцией. Этот факт нельзя было трактовать как вмешательство во внутренние дела Киева, однако это было закономерной реакцией Грузии, где Саакашвили объявлен в розыск.

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А вот Киев с 2013 года игнорирует законные интересы Грузии и ее суверенитет. Сначала Петр Порошенко поиздевался над Тбилиси, когда подписал указа о назначении Михаила Николаевича на пост губернатора Одесской области 2015 году, а потом в 2020 Владимир Зеленский повторил аналогичный поступок. Оба президента Украины грубо нарушили нормы международного права, назначая уголовника Саакашвили на государственную службу. Ведь это – человек, который в Грузии разыскивается за тяжкие преступления, а запросы о его экстрадиции направляет генпрокуратура, однако они игнорируются в Киеве.

Саакашвили является международным преступником, он причинил вред не только грузинам, но и человечеству в целом. Если власти Украины относятся к властям Грузии и в целом к грузинскому народу с уважением, тогда ни в коем случае нельзя было допустить назначения человека, против которого возбуждено уголовное дело.

Украина давно превратился в плацдарм для возвращения Саакашвили в Грузию. Для преступной банды Михаила Николаевича Украина ещё и источник дополнительного заработка криминальных миллионов. И, что самое главное, Саакашвили очень нужен на Украине «американским партнёрам».

Давид Сакварелидзе, Георгий Вашадзе, Зураб Адейшвили, Александр Квиташвили – почти весь кабинет министров режима Саакашвили приютил Киев. Так же «тихую гавань» нашли в Украине сотни сотрудником спецслужб и силовиков преступного режима Саакашвили.

Михаил Николаевич часто грозит из Киева грузинскому народу своим возвращением. Грозит переворотом, смутой, беспорядками. И отчасти у него это успешно получается. Недавний скандал с нападением на Владимира Познера в Тбилиси координировался из Киева Михаилом Саакашвили и осуществлялся боевиками из ближайшего окружения экс-президента.

Граждане Грузии возвращение беглого президента не поддержат, народ требует осуществления правосудия над Саакашвили и представителями его режима.

Поэтому заявление президента Грузии о возвращении посла на Украину спустя год можно расценивать как омерзительное, в ущерб интересов государства Грузия. Тем более, когда официальный Киев продолжает плевать в лицо грузинскому народу.

Почему так произошло? Секрет прост. За последние дни посол США Келли Дегнан несколько раз встречался с премьером Иракли Гарибашвили, чтобы уговорить его вернуть посла обратно в Украину и поддержать Киев в случае вооружённого конфликта с РФ. Идею президента Зурабишвили поддержал председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Грузинская прозападная оппозиция и либеральное СМИ усилили давление на власти, требуя немедленного возращение посла в Киев и поддержки Украины.

Если бы у премьера Гарибашвили и правительства Грузии осталась хоть капелька чувства собственного достоинства, они не должны были возвращать посла в Киев до тех пор, пока украинские власти не снимут с должности Саакашвили и не экстрадируют его туда, где его ждет лишение свободы на целых 27 лет.

Но так бы случилось, если бы официальный Тбилиси действовал в интересах собственного народа, а не плясал под чужую дудку.