Грузия закипела, ожидая отмены безвиза с ЕС

30.09.2021 16:59 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

На политической сцене Грузии вновь разыгралась новая буря страстей. Поводом к ней стало недавнее сообщение европейского издания EUobserver, о чем уже сообщал «ПолитНавигатор».

Напомним: речь идет о том, что ряд стран-участниц Евросоюза обсудят вопрос механизма приостановления безвизового режима для граждан Грузии, Украины, Молдавии, а также западных балканских государств.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Вопрос стал актуален в связи увеличением числа случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан вышеперечисленных стран. Отмечается, что за последние три месяца количество ходатайств прибавилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год. Рассмотрение вышеуказанного вопроса состоится 13 октября.

Разумеется, эта информация привела к значительному накалу страстей, сравнимому лишь с извержением вулкана. Политики всех рангов и мастей пытаются в разгар предвыборной кампании в Грузии убедить свой электорат в обратном: мол, отмена безвизового режима Евросоюза с Грузией – это мифы, пустые слова, за которыми ничего не стоит.

Первым, кто, пожалуй, гадая на кофейной гуще, попытался предвидеть итог заседания, который намечен на 13 октября в Брюсселе, оказался премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Это классический пример дезинформации и антигосударственной деятельности. Это вредительство. Безвизовый режим – одно из главных достижений нашего правительства, прогресс», – считает Гарибашвили.

Спросить бы у премьера, что стоит за его яркими словами о «достижении»? Граждане Грузии, бросившие свои семьи и кров над головой, отправились в страны ЕС заработать нищенские копейки, дабы не помереть с голоду на родине, прокормить жен, детей, родителей и покрыть банковские кредиты. Сегодня эти же граждане Грузии, получившие в свое время на родине по два или три высших образования, вынуждены ухаживать за капризными европейскими стариками и детьми, выслушивать их претензии в Германии, Франции, Италии, Испании и так далее, получая при этом за свой рабский труд какие-то гроши. Так, о каком «достижении» на всю ивановскую трубит Гарибашвили?

Вторит грузинскому премьеру и министр иностранных дел Давид Залкалиани.

«Я хочу успокоить, успокоить всех, а также разочаровать людей, подхвативших это сообщение. Я знаю, что среди наших оппонентов из-за этого воцарилось возбуждение. Невообразимо, когда оппоненты радуются вероятному провалу страны. Хочу разочаровать их, и сказать им, что это очень большая ложь. Число просителей убежища не только не увеличилось, а уменьшилось на 75 процентов. Это ложь. Нам ничего не угрожает, все нормально», — сказал Залкалиани.

Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить – классический пример грузинского идиотизма, когда политики пытаются все беды переложить с больной головы на здоровую. Разумеется, если бы эту информацию распространили представители партии «Единое национальное движение», то можно было бы все это списать на фейки оппозиции, но когда об этом пишет европейское издание, то тут как-то трудно убедить электорат в негативных происках оппозиции. Понятно, что предвыборная кампания в Грузии вступила в заключительную фазу, но можно ведь найти оправдания и повесомее.

О том, насколько вероятна отмена безвизового режима между Грузией и странами Евросоюза «ПолитНавигатор» попытался выяснить у ряда грузинских экспертов.

Ника Читадзе, профессор Черноморского университета:

– Многие граждане Грузии, Украины и Молдавии требуют убежища с странах Евросоюза. Впоследствии это же способствует росту криминала в странах Европы. Что касается Грузии, то я думаю, что это связано с тем, что в стране не развиваются демократические институты. Сегодня Грузия регрессирует, а не прогрессирует. Соответственно Грузия может потерять все те привилегии со стороны ЕС, которые она имела в рамках Восточного партнерства. Не исключаю, что 13 октября отдельно могут быть распространены разные режимы для разных стран. Я думаю, что пока в Брюсселе не отменят безвизовый режим, но будет сделана определенная оговорка, чтобы данные страны рассмотрели вопрос миграции и они были сокращены до минимума.

Кака Гоголашвили, политолог:

– Я не считаю это заявление внезапным, поскольку вопрос об отмене безвизового режима для Грузии, Украины и Молдавии обсуждается довольно-таки давно. Да, в Евросоюзе участились случаи, когда граждане этих стран пытаются остаться в Европе, нарушая тот режим, который существует. Мы ведь помним, что страны Евросоюза можно посещать два раза в году и останавливаться на их территории лишь на 90 дней. В Евросоюзе уже говорят о том, что рановато дали Грузии, Украине и Молдавии безвизовый режим. Вполне логично и закономерно, потому что участились случаи, когда наши граждане нарушают этот режим и просят политического убежища.

Мы помним, как посол Германии в Грузии лично пытался создать условия для грузин, которые отправляются на заработки в Германию. А что получилось в итоге? Наши граждане либо отказывались от работ, либо обращались за получением политического убежища. Проблемы возникли потому, что грузины, отправившиеся на заработки в Германию или другие страны Европы, не привыкли к тем условиям, они повсюду ищут легкие пути.