Грузия: Защитить флаг НАТО! Запретить Знамя Победы!

После того, как флаг ЕС, демонстративно висящий перед парламентом Грузии, так же демонстративно был сорван и сожжен, грузинские власти поспешили принять закон, запрещающий под угрозой ареста топтать, жечь и проявлять иное неуважение к флагам ЕС и стран членов НАТО.

Полотнище Евросоюза жгли в Тбилиси 5-го и 6-го июля прошлого года. Это были противники ЛГБТ-шествия, сорвавшие пропагандистскую акцию представителей сексуальных меньшинств. Возмущенные открытой и напористой поддержкой со стороны послов США и ЕС, тогда ортодоксы атаковали флагшток с огромным знаменем Евросоюза. Вместо него в том же самом месте тотчас был воздвигнут большой православный крест.

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Почти все грузинские СМИ и политические партии тогда «в штыки» восприняли факт «оскорбления» ЕС, намекая на «российский след» в произошедшем.

Принятие закона, предупреждающего повторение подобных действий, было обосновано также проведенным на днях флэш-мобом с сожжением флагов ЕС и НАТО. Ролик, снятый сторонниками партии «Консерваторы», получил серьезную поддержку в социальных сетях и успел выйти до принятия закона в третьем чтении.

А ври американский флаг в последний раз был сожжен в Грузии лет 20 назад, во время акции ныне запрещенной грузинской Коммунистической партии перед посольством США. Инициатор сожжения звездно-полосатого тогда был задержан полицией, но отпущен после легкой «профилактической беседы» в силу неимения других легальных рычагов воздействия. С тех пор многое изменилось в грузинском обществе, в том числе и отношение к маловероятной интеграции страны в структуры ЕС и НАТО.

Одобрительный отклик со стороны значительной части грузинской общественности по поводу свежих фактов оскорбления государственных символов стран-«партнеров» объясняется падением авторитета и США, и ЕС.

Серьезная озабоченность грузинских властей в связи с публичным актом выражения недовольства политикой ЕС и США проявилась моментальной реакцией председателя парламента, который самолично поднял флаг ЕС сразу на второй день после инцидента и тут же распространил соответствующий видео-материал. Снисходительно одобряя «восстановление справедливости», еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели тогда грозно заявил, что «варварство начинается с поджогов».

Законопроект по защите символики ЕС и НАТО был инициирован не рядовым депутатом, а председателем парламентского комитета по международным отношениям и одобрен единогласно. Отныне оскорбление символики стран-партнеров стало наказуемым в административном порядке: за порчу европейских символов оштрафуют на 1000 лари (24 тыс. рублей). Повторное правонарушение обойдется в два раза дороже или будет наказываться административным арестом на 15 дней.

Таким образом, Грузия теперь защищает государственный флаг и другую символику иностранных государств, хотя не всех, а «избранных»: ЕС, НАТО и стран-членов НАТО.

Точно такая же сумма – 1000 лари определена в качестве штрафа лицам, демонстрирующим коммунистическую символику. Еще при Саакашвили, в 2011 году, был принят закон под циничным названием «Хартия Свободы», запрещающий коммунистическую символику и идеологию – наряду с фашистской. Понятно, что действие этого закона направлено против коммунистической символики, фашистская и так запрещена.

Власти Грузии «Хартию» применяют довольно усердно. Так вот, 9 мая 2019 года в «Парке Победы» в Тбилиси был задержан участник акции за демонстрацию Знамени Победы. Забавно, что с копией знамени к могиле Неизвестного солдату шел родственник того Кантария, который вместе с Егоровым и водрузил штурмовой красный флаг над Рейхстагом. В тот же день полиция также отобрала полотнище с серпом и молотом у участника акции в городе Гори. Год назад таможенной службой Грузии было конфисковано до 300 медалей, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые общественные движения регулярно получают письмо от Службы Государственной Безопасности с предупреждением не использовать в общественных местах коммунистическую символику, в том числе и красный флаг Победы.

А вот демонстративное сожжение флага Грузинской ССР, то есть государственного флага второй республики Грузии в том же самом месте, где сожжен был флаг ЕС, одобрительно освещается всеми основными СМИ Грузии. В условиях тотальной русофобии, когда советская символика отождествляется с «оккупацией» Грузии со стороны советской России, а теперь и – с нынешней Россией, поддерживающей Абхазию и Южную Осетию, такие факты на официальном уровне даже приветствуются. В последний раз флаг ГССР был сожжен перед парламентом Грузии в начале прошлого года.

Выходит, Грузия законом защищает флаг НАТО и ЕС, одновременно также на законных основаниях запрещая красное знамя Победы. Вряд ли ошибемся, если скажем, что пока она является единственной такого рода страной.

Учитывая нищенское состояние людей, закон, принятый на днях парламентом Грузии, несколько поубавит стремление публично оскорблять символику ЕС и США, но никак не добавит симпатии к этим организациям у трезвомыслящих граждан. Точно так же, как и репрессивный закон Саакашвили не останавливал желающих отпраздновать 9 мая со знаменем Победы, презрительно пренебрегая «Хартией Свободы».

P.S.: Законность упомянутой конфискации медалей с «коммунистической символикой» оспорена в судебном порядком. Дело сейчас на рассмотрении находится в Верховном суде Грузии.